В Кыргызстане статью «Мошенничество» стали использовать для возврата долгов

В парламенте обсуждают законопроект о переименовании Внутренних войск МВД в Военную службу внутренней безопасности Министерства внутренних дел.

Как отметил заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев, документ вносится в связи с изменением указа президента «О внутренних войсках». «При этом права и обязанности военнослужащих, а также цели и задачи остаются прежними», — отметил он.

Во время обсуждения депутат Тынчтык Шайназаров попросил заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева обратить внимание на то, что в ЕРПП регистрируется много заявлений по фактам мошенничества.

«Сегодня существует проблема, что человеку непонятно, как можно вернуть средства: в гражданско-правовом порядке или по статье «Мошенничество». И многие обращаются в правоохранительные органы. Только МВД в 2019 году зарегистрировало более 12,5 тысячи заявлений, а до суда дошло 954», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что недавно вышло постановление пленума Верховного суда, в котором разграничивается мошенничество и гражданско-правовые отношения.