11:28
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Власть

В Кыргызстане статью «Мошенничество» стали использовать для возврата долгов

В парламенте обсуждают законопроект о переименовании Внутренних войск МВД в Военную службу внутренней безопасности Министерства внутренних дел.

Как отметил заместитель главы МВД Алмазбек Орозалиев, документ вносится в связи с изменением указа президента «О внутренних войсках». «При этом права и обязанности военнослужащих, а также цели и задачи остаются прежними», — отметил он.

Во время обсуждения депутат Тынчтык Шайназаров попросил заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева обратить внимание на то, что в ЕРПП регистрируется много заявлений по фактам мошенничества.

«Сегодня существует проблема, что человеку непонятно, как можно вернуть средства: в гражданско-правовом порядке или по статье «Мошенничество». И многие обращаются в правоохранительные органы. Только МВД в 2019 году зарегистрировало более 12,5 тысячи заявлений, а до суда дошло 954», — отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что недавно вышло постановление пленума Верховного суда, в котором разграничивается мошенничество и гражданско-правовые отношения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156519/
просмотров: 2720
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержали бишкекчанку, укравшую у гражданского мужа крупную сумму денег
Абонентам MegaCom поступают странные звонки. Что ответили в компании
Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в мошенничестве
Подозреваемую в мошенничестве на 1,6 миллиона сомов водворили в СИЗО-1
Обещала помочь в получении визы в США. В Бишкеке задержали мошенницу
Трех сотрудников «Кыргыз темир жолу» подозревают в мошенничестве. Их задержали
В Москве спустя 5 лет нашли кыргызстанца, подозреваемого в крупном мошенничестве
Члена СДПК подозревают в мошенничестве. Начато досудебное производство
В Москве начали продавать поддельные авиабилеты для мигрантов из Кыргызстана
В Бишкеке военнослужащих Нацгвардии приговорили к штрафу за мошенничество
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент
Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со&nbsp;всеми коллегами Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами
Кубатбек Боронов призвал готовиться к&nbsp;худшему Кубатбек Боронов призвал готовиться к худшему
Смачный поцелуй. В&nbsp;штабе всем угрожают, а&nbsp;сами пренебрегают санитарными нормами Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
22 июня, понедельник
11:26
В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяча 821 койко-место В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяч...
11:00
Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
10:56
Драка водителей маршруток. Начато досудебное производство
10:54
В Кыргызстане увеличилось число больных с внебольничной пневмонией
10:53
Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода