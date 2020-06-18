В Кыргызстане хотят принять закон, регулирующий оборот криптовалюты и биткоинов

В Кыргызстане оборот криптовалюты и биткоинов не регулируется законодательно. Об этом на заседании парламента сообщил председатель Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев.

«Госфинразведка получает от банков сообщения о подозрительных операциях. Но на сегодня криптовалюта и биткоины остаются бесконтрольными», — сказал он.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев отметил, что через криптовалюту легализуют незаконные доходы, финансируют различные террористические организации. Парламентарий поинтересовался, как бороться с этим, если нет закона?

Гуламжан Анарбаев ответил, что надо принять нормативно-правовой акт, создать контрольный орган. По его словам, над нормативными актами должен работать Нацбанк.

Спикер ЖК Дастанбек Джумабеков добавил, что законопроект по налогообложению на майнинг прошел в первом чтении.