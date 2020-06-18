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Власть

Поправки в закон о НКО позволят государству увидеть проблемы и найти их решение

Поправки в закон о НКО позволят государству ощутить всю тягость нерешенных проблем и найти выход из сложившейся ситуации. Об этом на заседании парламента заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что есть организации, которые вносят существенный вклад в развитие страны.

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По словам парламентария, если судить по системам, где в первую очередь появились некоммерческие организации — образования и здравоохранения, то при помощи НКО они почему-то не улучшились, а, наоборот, пришли к краху.

«Я считаю, что закон важен как для прозрачности неправительственных организаций, так и для того, чтобы государство ощутило всю тягость нерешенных проблем и нашло выход из сложившейся ситуации», — сказала Евгения Строкова.

Нардеп Акылбек Жапаров заметил, что в Кыргызстане бюджеты президента, правительства и парламента открытые. «Значит, и другие организации, в том числе НКО, должны быть прозрачными», — добавил он.

Отметим, что депутаты во втором чтении рассматривают поправки в закон об НКО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156512/
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