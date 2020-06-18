Отчетность надо требовать от государства, а не НКО, считает депутат

Отчетность в расходовании средств надо требовать с государства, а не от некоммерческих организаций. Об этом заявила на заседании парламента депутат Наталья Никитенко.

«Самый большой вопрос должен быть задан государству, как одному из самых больших потребителей кредитов и грантов и самому непрозрачному институту. Как они расходуются? Вместо того чтобы ответить на вопросы населения, идет просто отвлечение внимания и создание излишних, на мой взгляд, бюрократических барьеров для организаций, которые несут большую социальную нагрузку и дотягиваются до тех видов работ, до которых у государства не доходят руки», — отметила она.

Наталья Никитенко добавила, если у госорганов есть какие-то претензии к каким-то отдельным НКО, подозрения, что они могут заниматься какой-то незаконной деятельностью, их можно проверить в рамках действующего законодательства.

Отметим, депутаты во втором чтении рассматривают поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.