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Власть

Дастан Бекешев считает, что закон о финансировании НКО ударит и по бизнесменам

Законопроект о некоммерческих организациях отрицательно повлияет на бизнес. Об этом на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, НКО и НПО арендуют офисы, проводят мероприятия, приобретают товары и услуги, в том числе у рядовых граждан.

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«Вопросы финансирования являются коммерческой тайной, и если будет даваться полный отчет, мы будем в курсе — что, у кого, за какую сумму куплено. Это не в интересах бизнесменов, они будут отказывать НКО и НПО в предоставлении услуг. Неправительственные организации будут закрываться. Предпринимателям, занимающимся кейтерингом, продажей канцтоваров, сдачей помещений в аренду тоже будет нанесен урон», — отметил он.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НКО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156503/
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