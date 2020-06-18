Фермерам не хватает воды для полива. Премьера просят решить проблему

Депутат Бактыбек Райымкулов попросил представителя правительства в парламенте донести до премьер-министра страны проблему с поливом полей в Чуйской области. Об этом он сообщил на заседании.

«В БЧК нет воды. Сейчас казахи на границе закрыли отвод воды в Чуйскую долину, фермеры испытывают трудности, потому что наступила угроза засухи на полях», — отметил он.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков отметил, что протокольное поручение будет направлено главе кабмина.

Ситуация с поливом стоит остро и в столице. Бишкекчане жалуются, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. В Бишкекзеленхозе ранее объяснили 24.kg, что около двух недель город не получает поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).