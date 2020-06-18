11:27
USD 74.91
EUR 84.02
RUB 1.08
Власть

Фермерам не хватает воды для полива. Премьера просят решить проблему

Депутат Бактыбек Райымкулов попросил представителя правительства в парламенте донести до премьер-министра страны проблему с поливом полей в Чуйской области. Об этом он сообщил на заседании.

«В БЧК нет воды. Сейчас казахи на границе закрыли отвод воды в Чуйскую долину, фермеры испытывают трудности, потому что наступила угроза засухи на полях», — отметил он.

Спикер ЖК Дастан Джумабеков отметил, что протокольное поручение будет направлено главе кабмина.

Ситуация с поливом стоит остро и в столице. Бишкекчане жалуются, что во многих районах в арыках нет воды, засыхают деревья. В Бишкекзеленхозе ранее объяснили 24.kg, что около двух недель город не получает поливную воду от поставщика — Аламединского районного управления водного хозяйства (РУВХ).
Ссылка: https://24.kg/vlast/156477/
просмотров: 1285
Версия для печати
Материалы по теме
Надо что-то делать. Бишкек засыхает — поливную воду не дает поставщик
Сборы за поставку поливной воды покрывают затраты всего на 30 процентов
Полив огородов. В Бишкекводоканале объяснили, как рассчитали стоимость
Бишкекводоканал требует от горожан заплатить за поливную воду до сентября
Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
О поливной воде. Депутат предлагает расширить зону ответственности
Фермерам Жайылского и Панфиловского районов не хватает поливной воды
Чиновники Сокулука опровергают жалобы фермеров об отсутствии поливной воды
Дайте воду! Фермеры поругались с главой Чуйской области
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент Ситуация с коронавирусом остается сложной. Что предлагает президент
Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со&nbsp;всеми коллегами Заразившийся коронавирусом депутат контактировал практически со всеми коллегами
Кубатбек Боронов призвал готовиться к&nbsp;худшему Кубатбек Боронов призвал готовиться к худшему
Смачный поцелуй. В&nbsp;штабе всем угрожают, а&nbsp;сами пренебрегают санитарными нормами Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами
Бизнес
Чего хотят мужчины? Чего хотят мужчины?
Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику&nbsp;КР Кыргызский экспорт. Как свежие фрукты могут реанимировать экономику КР
В&nbsp;офисе банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; в&nbsp;Ошской области у&nbsp;сотрудника выявили коронавирус В офисе банка «Бай-Тушум» в Ошской области у сотрудника выявили коронавирус
Участвуй в&nbsp;акции от&nbsp;MegaCom и&nbsp;выиграй смартфон Samsung Участвуй в акции от MegaCom и выиграй смартфон Samsung
22 июня, понедельник
11:26
В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяча 821 койко-место В Кыргызстане для зараженных коронавирусом есть 1 тысяч...
11:00
Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
10:56
Драка водителей маршруток. Начато досудебное производство
10:54
В Кыргызстане увеличилось число больных с внебольничной пневмонией
10:53
Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода