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Власть

Кто первым поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьера

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кубатбека Боронова и главы правительства Казахстана Аскара Мамина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Аскар Мамин поздравил коллегу с назначением на должность премьер-министра, пожелав ему успехов и плодотворной работы на высоком государственном посту.

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и реализации договоренностей, ранее достигнутых между главами двух государств.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Кубатбека Боронова премьер-министром. За него проголосовало 105 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156470/
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