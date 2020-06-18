Кто первым поздравил Кубатбека Боронова с назначением на пост премьера

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кубатбека Боронова и главы правительства Казахстана Аскара Мамина. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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Аскар Мамин поздравил коллегу с назначением на должность премьер-министра, пожелав ему успехов и плодотворной работы на высоком государственном посту.

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и реализации договоренностей, ранее достигнутых между главами двух государств.



Накануне президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Кубатбека Боронова премьер-министром. За него проголосовало 105 депутатов.