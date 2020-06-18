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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Смачный поцелуй. В штабе всем угрожают, а сами пренебрегают санитарными нормами

В соцсетях раскритиковали членов правительства, а также бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и назначенного накануне на должность главу кабмина Кубатбека Боронова за отсутствие масок и несоблюдение дистанции во время церемонии передачи полномочий.

На официальной странице правительства накануне опубликованы видео и фотографии с мероприятия, где присутствовали лидеры парламентских фракций, некоторые из них тоже были без масок.

Провожать Мухаммедкалыя Абылгазиева вышли сотрудники аппарата правительства. Никто из присутствующих не соблюдает дистанцию, большинство без масок.

В соцсетях также опубликовали общую фотографию, где запечатлено несколько десятков чиновников. Они позируют без масок и стоят плотными рядами. Напомним, республиканский штаб, который возглавлял Кубатбек Боронов, ежедневно и строго призывает кыргызстанцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Чиновники также постоянно угрожают гражданам наказанием за нарушение санитарного режима. Однако сами министры, депутаты и аппаратчики демонстрируют соотечественникам, как пренебрегают ими же написанными правилами. Два премьер-министра — бывший и нынешний на камеру обменялись и смачным поцелуем.

пресс-службы правительства
Фото пресс-службы правительства. Аппарат правительства прощается с Мухаммедкалыем Абылгазиевым

В соцсетях отмечают, что правительство должно показывать пример гражданам, а не нарушать нормы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156455/
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