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Власть

Кубатбек Боронов провел первое совещание. Обещает учитывать мнение общества

Премьер-министр Кубатбек Боронов провел первое рабочее совещание с участием вице-премьер-министров и руководителей структурных подразделений аппарата правительства.

Вновь назначенный глава кабмина отметил, что деятельность будет акцентирована на продолжении системных преобразований, направленных на социально-экономическое развитие страны.

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«Необходимо усилить эффективность работы государственных органов, сделать акцент на антикоррупционную политику и обеспечение экономической стабильности. В связи с пандемией коронавирусной инфекции реализация ряда важных задач была отложена на более поздний срок. Наша задача — решение важных социально-экономических вопросов. Надо работать, а не думать, сколько мы проработаем. Каких-либо кадровых перестановок не будет. Задача каждого руководителя — своевременно и оперативно решать имеющиеся вопросы, ежедневно работать над улучшением жизни граждан и повышением экономических показателей», — сказал Кубатбек Боронов.

Он обозначил основные приоритеты и принципы работы кабмина, в числе которых открытость и прозрачность в принятии решений. Премьер-министр указал также на важность роли аппарата правительства в координации и повышении эффективности деятельности государственных органов.

Кубатбек Боронов подчеркнул важность учета общественного мнения в повседневной работе и тесного взаимодействия с аппаратом президента и Жогорку Кенешем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156451/
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