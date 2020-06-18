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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Алмамбет Шыкмаматов возглавит штаб партии «Бир Бол»

Экс-депутат парламента Алмамбет Шыкмаматов пойдет на парламентские выборы в составе партии «Бир Бол». Информацию 24.kg он подтвердил сам.

По его словам, завершился переговорный процесс с лидером политорганизации Алтынбеком Сулаймановым. По всем ключевым вопросам удалось прийти к согласию и найти точки соприкосновения.

«Ставка будет сделана на молодых, сильных, перспективных и опытных специалистов. Я имею в виду не зеленых юнцов, а тех, кто обладает могучим потенциалом, профессионалов своего дела. Если, даст бог, «Бир Бол» пройдет в парламент, эти люди станут звездами седьмого созыва», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Мы с Алтынбеком Сулаймановым совместно предложили обновить список «Бир Бола» на 95 процентов. 

Алмамбет Шыкмаматов

Он добавил, что согласился также с предложением главы партии  возглавить предвыборный штаб. Съезд, на котором будет сформирован список, пройдет после того, как президент подпишет указ о назначении даты выборов в Жогорку Кенеш.

Напомним, в конце 2019 года в «Ата Мекене» произошел скандал. 27 декабря ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен» избрана Айсулуу Мамашова. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156441/
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