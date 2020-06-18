Массовая прописка. Кто ответит за махинации со списками

В этом году в Кыргызстане должны пройти две избирательные кампании — в местные кенеши и парламент. Изначально планировалось, что местных депутатов изберут 12 апреля, но коронавирус внес коррективы, и выборы перенесли. Дату их проведения пока не определили.

Голосование должно пройти в пяти городах — Караколе, Балыкчи, Токмаке, Майлуу-Суу, Оше и 25 аймаках.

На этапе подготовки разразился скандал с массовой пропиской. Из-за махинаций со списками избирателей ЦИК предложила объявить предвыборную кампанию заново. Иначе, по ее мнению, доверия к ее итогам не будет.

Проблема со сроком давности

Казусы при формировании избирательных списков возникают постоянно. Несмотря на то что на местных выборах форма № 2 запрещена, «лишние люди» все равно попадают в перечни голосующих.

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По закону гражданин может голосовать за депутатов местного кенеша только в случае, если прописан в том населенном пункте, где проходят выборы. Но на практике махинаторам удается обойти эту норму. Подтверждением служит «великое переселение» сельчан в Ош, Каракол, Балыкчи и Токмак в январе-феврале этого года.

Приехавшие успели прописаться, поэтому, как утверждает член Центризбиркома Атыр Абдрахматова, процесс избрания в местные кенеши нельзя запускать с того этапа, на котором его приостановили.

«Допущены серьезные нарушения. Правоохранительные органы должны выдать четкое решение: сколько прописано незаконно, кто прописал, какие партии в манипуляциях замешаны. Тогда мы сможем обеспечить чистоту, справедливость и достоверность результатов выборов», — считает она.

ЦИК должна отменить регистрацию всех кандидатов и, соответственно, партий, вовлеченных в этот процесс. Атыр Абдрахматова

По данным Генпрокуратуры, в южной столице по отдельным адресам зарегистрировали до 4 тысяч 600 граждан, ранее прибывших из других районов. Аналогичная ситуация в Караколе и Балыкчи. Установлено, что в этих городах с нарушениями получили прописку 2 тысячи 599 жителей пригородных сел.

Однако в ЦИК отметили: это неполная информация. На самом деле, в Оше незаконно прописались 40 тысяч граждан, 7 тысяч — в Токмаке, почти 4 тысячи — в Караколе. Все они поменяли документы, удостоверяющие личность, а значит, запретить им голосовать никто не сможет.

Штраф не остановит

За махинации со списками грозят исправительные работы до трех лет, штраф до 260 тысяч сомов или лишение свободы до двух лет. Однако сотрудники ГРС, вручившие прибывшим ID-карты с новой пропиской, отделались выговорами. Генпрокуратура так и не довела досудебное производство до финала. Уведомления о подозрении в махинациях с паспортами никто из чиновников не получил.

В ЦИК намерены отдельно поднять вопрос массовой прописки граждан, поскольку списки избирателей на местные выборы уже утвердили.

Однако, по словам члена ЦИК Гульнары Джурабаевой, Центризбирком — не следственный орган и выявлять нарушителей в его компетенцию не входит. «Мы не можем тем, кто прописался в городах, запретить голосовать, поскольку нет оснований. Другое дело, если выяснится, что ID-карты получили с нарушениями. Но выявлять это должны правоохранительные органы, а не ЦИК. У нас нет таких полномочий», — отметила она.

Председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова отметила, что список избирателей, который ГРС передала ЦИК еще в марте, утвердили и обновлять его не будут.

Однако данные, сколько из массово прописанных в Оше, Токмаке, Караколе и Балыкчи успели поменять паспорта или отметку в чипе, ГРС так и не предоставила.

«Если бы в отношении массово прописанных имелось решение правоохранительных органов, то на его основании этих людей не включили бы в списки избирателей», — пояснила Атыр Абдрахматова.

Но МВД молчит, нет и однозначного ответа от ЦИК — что будет с теми, кто обзавелся в феврале-марте новыми паспортами.

До 27 марта каждый избиратель должен был уточнить себя в списке. Можно было проверить себя и на портале «Тизме», и по номеру 119. Однако 23 марта указом президента кампанию перенесли из-за коронавируса.

Эксперты не исключают, что из-за этого сдвига и в обход существующих правил «переселенцы» оказались в списке. И как только выборный процесс возобновится, граждане, незаконно получившие городскую прописку, пополнят ряды избирателей в Оше, Караколе, Балыкчи и Токмаке.