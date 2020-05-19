Кыргызстан выступил за доработку стратегических направлений интеграции

Президент Сооронбай Жээнбеков выступил за доработку проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Об этом он заявил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По словам главы государства, в документе необходимо раскрыть вопрос о механизме целевого содействия экономическому развитию сторон, заложенном в декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов. Он подчеркнул, что стратегические направления должны отвечать текущим экономическим и социальным вызовам, добавив, что требуются актуализация и внесение коррективов с учетом ожидаемых негативных тенденций в посткризисный период.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на то, что из-за текущих негативных факторов ожидается резкое снижение объемов производства, в связи с чем крайне важно усиливать производственную кооперацию между странами союза, особенно сельскохозяйственную. Он напомнил, что кыргызская сторона сделала акцент на необходимость активизации и изменения формата деятельности Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

С учетом этих факторов президент выступил за доработку проекта стратегии до 2025-го. Еще одним важным моментом он назвал усиление роли Евразийской экономической комиссии, заметив, что для эффективного выполнения поставленных задач по устранению барьеров на внутреннем рынке полномочия комиссии и суда ЕАЭС должны быть усилены.