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Власть

Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ

Кыргызская сторона выступает за принятие согласованного всеми сторонами проекта международного договора по тарифам на газ в реальные сроки. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По его словам, формирование общего рынка газа ЕАЭС является одним из важнейших приоритетов сотрудничества стран союза. Это важный элемент обеспечения энергетической безопасности.

«Рынок газа ЕАЭС формируется не только из собственного производства, но также включает поставку газа из третьих государств. Считаю, что при разработке проекта международного договора необходимо предусмотреть не дискриминационные подходы в установлении тарифов на транспортировку газа вне зависимости от страны происхождения», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоялось сегодня в режиме видеоконференции. Членами ВЕЭС являются президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В заседании ВЕЭС в качестве главы страны-наблюдателя также принял участие лидер Молдовы Игорь Додон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153259/
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