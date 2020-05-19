За неустранение барьеров в ЕАЭС страны предлагают штрафовать

Сооронбай Жээнбеков предложил наделить коллегию Евразийской экономической комиссии правом обращения в суд ЕАЭС для наложения штрафных санкций при неустранении барьеров. Об этом глава государства заявил на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

По его словам, существующий механизм устранения барьеров неэффективен из-за отсутствия достаточных полномочий у коллегии Евразийской экономической комиссии. А решения комиссии об устранении барьеров некоторыми государствами союза исполняют не в полной мере.

«В нынешних условиях свободное передвижение товаров внутри ЕАЭС стало актуальным для обеспечения продовольственной безопасности. Мы договорились о создании «зеленых коридоров» при поставках продукции первой необходимости. Несмотря на это, отдельные государства объединения усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность обеспечения свободы транзита товаров и грузов, следующих из Европы и Украины в Кыргызстан.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) состоялось сегодня в режиме видеоконференции. Членами ВЕЭС являются президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Беларуси Александр Лукашенко, России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В заседании ВЕЭС в качестве главы страны-наблюдателя также участвовал лидер Молдовы Игорь Додон.