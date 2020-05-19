23:31
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть

В Бишкеке последние пять лет не выдаются участки под строительство частных домов

В Бишкеке нет земли для выделения очередникам в качестве участков под индивидуальное строительство. Об этом на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщила вице-мэр города Татьяна Кузнецова.

По ее словам, за последние пять лет в Бишкеке не выдавали земельные участки.

«В городе нет участков, а очередь на их получение есть. Очередники должны каждый год доказывать нужду в улучшении жилищных условий», — заявила Татьяна Кузнецова.

В парламенте предлагают выделять дома и земельные участки ветеранам-афганцам.

По данным инициаторов, 105 ветеранов-афганцев не имеют своего жилья.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153249/
просмотров: 1200
Версия для печати
Материалы по теме
Как распределяются права на земельные участки, в прямом эфире показывает мэрия
Из-за стройки в 12-м микрорайоне Бишкека разрушается тротуар
В Москве во время пожара погиб кыргызстанец
Бесхозный Бишкек: бездорожье, грязь и разговоры вместо действий
Жители 7-го микрорайона Бишкека останутся без зеленой зоны. Опять строят
Жители «Токольдоша» не могут узаконить свои участки: мэрия ищет пути решения
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
Землю общего пользования отдали частнику. Владелец утверждает, что все законно
В одной палате с моджахедом. Подполковник Беккелдиев — об Афганской войне
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на п...
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди
20:43
Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят