В Бишкеке последние пять лет не выдаются участки под строительство частных домов

В Бишкеке нет земли для выделения очередникам в качестве участков под индивидуальное строительство. Об этом на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщила вице-мэр города Татьяна Кузнецова.

По ее словам, за последние пять лет в Бишкеке не выдавали земельные участки.

«В городе нет участков, а очередь на их получение есть. Очередники должны каждый год доказывать нужду в улучшении жилищных условий», — заявила Татьяна Кузнецова.

В парламенте предлагают выделять дома и земельные участки ветеранам-афганцам.

По данным инициаторов, 105 ветеранов-афганцев не имеют своего жилья.