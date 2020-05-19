Юрист раскритиковала инициативу депутата штрафовать партии за несдачу отчетов

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова назвала странной инициативу депутата парламента Айнуру Алтыбаевой обязать политические партии предоставлять отчет о своей финансовой деятельности.

Отвечая на вопросы 24.kg, юрист пояснила, что в таком законопроекте нет необходимости, поскольку политорганизации и так отчитываются о денежных поступлениях. «Если я решу перевести на счет партии энную сумму денег, я должна указать свои данные, и политобъединение обязано отразить эти вложения. А спонсорская помощь иностранных доноров запрещена по закону. Это не предприятие, чтобы платить налоги в казну», — отметила она.

Партии не финансируют за счет госбюджета. О каком обязательстве может идти речь? Клара Сооронкулова

Предлагаются также поправки и в Закон «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики». ЦИК наделяют полномочиями требовать и рассматривать финансовый отчет политорганизаций, а партии за несвоевременное предоставление сведений хотят наказывать штрафом I категории (от 17 до 23 тысяч сомов) или предупреждением.

«Это просто недопустимо. ЦИК занимается только организацией выборов. Это не фискальный орган. О каких проверках, рассмотрении и штрафах может идти речь? В природе Центризбиркома нет и не может быть таких функций», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

Она рекомендовала нардепу отозвать законопроект и доработать его.