Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят

Центр эпидемиологических расследований будет усилен для более углубленной работы для качественных расследований случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского штаба.

На нем обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Нарынской области, а также ситуацию в родильных домах в Нарыне и Оше. Роддомам будет уделено особое внимание.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов еще раз подчеркнул, что по каждым случаям заражения необходимо проводить качественные эпидемрасследования с полным охватом всех возможных контактных лиц.

Члены оперативного штаба также акцентировали внимание на вопросе качественной подготовки к реализации третьего этапа возобновления ряда направлений экономической деятельности 21 мая.

По итогам заседания местным органам власти, госорганам даны поручения по дальнейшей подготовке обсервационных мест, полному контролю за передвижениями грузоперевозчиков, а также контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в объектах экономической деятельности.

На 19 мая 2020 года в Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 243 факта заражения коронавирусом.