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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В мэрии Бишкека утверждают, что штрафов за отсутствие масок на улице нет

Штрафов за неношение масок на улице нет. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

Депутаты поинтересовались штрафами за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, отсутствие масок.

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По ее словам, оштрафовать могут за отсутствие масок внутри помещений. «Для руководителей, которые ответственны за своих сотрудников. Но штрафов за неношение масок в открытом пространстве нет», — сказала Татьяна Кузнецова.

Председатель комиссии Рысбай Аматов порекомендовал мэрии давать населению нормальную и исчерпывающую информацию. «А то все выдаете кусочками, а люди потом домысливают, муссируют вопрос», — отметил он.

Напомним, мэр Бишкека Азиз Суракматов на брифинге после снятия режима чрезвычайного положения в столице заявил, что в кодексах предусмотрен ряд статей за нарушение карантина и санитарных правил, в том числе за неношение масок предусмотрен штраф — от 1 тысячи до 5 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153213/
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