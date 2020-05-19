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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

ЦИК поддерживает 7-процентный порог для прохождения партий в Жогорку Кенеш

7 процентный порог для партий на парламентских выборах оправдал себя. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, правовым вопросам и регламенту парламента сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, партиям чтобы пройти 5 процентов порого во время выбора составляет 101 тысячи голосов, 7 процентов 142 тысячи голосов.

«Мы не можем сказать как действует то или другой процент, но результаты 5 процентного мы видели. Считаю, что 7 процентный достиг своего результата», — сказала она.

Депутат Исхак Масалиев попросил председателя ЦИК не вмешиваться в законотворчества и не давать свою оценку.

Отметим, в Жогорку Кенеше в первом чтении принять законопроект о снижении порогов до семи процентов. Четыре депутата подняли инициативу снизить порог до пяти процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153202/
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