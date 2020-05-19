23:30
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Глава ЦИК: Совмещение местных и парламентских выборов нежелательно

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова пояснила, почему совмещение местных выборов с избранием депутатов Жогорку Кенеша нежелательно.

По ее словам, в соответствии с законодательством выборы депутатов ЖК назначаются за 90 дней, а местных кенешей — за 60. «Принимая во внимание, что местные выборы возобновятся практически на финальном отрезке, то есть с 20-дневного срока, то в случае совмещения кампаний двух уровней в ходе агитации явное преимущество получат те партии, которые будут участвовать в общенациональных выборах. А политорганизации, у которых есть потенциал для участия в борьбе за мандаты в местных кенешах, будут ущемлены за счет меньших масштабов своих кампаний. Поэтому ЦИК придерживается позиции, что совмещение местных и общенациональных парламентских выборов нежелательно для интересов избирателей и равенства кандидатов в целом», — отметила председатель ЦИК.

Читайте по теме
Объединение местных и парламентских выборов: за и против

Отметим, что ранее в ЦИК объявляли: предвыборная гонка в местные кенеши продолжится. Перерегистрации партий и допуска новых участников не будет. В то же время некоторые нардепы выступают за проведение кампаний в один день.  

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153168/
просмотров: 1254
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК поддерживает 7-процентный порог для прохождения партий в Жогорку Кенеш
В Кыргызстане число избирателей за пять лет выросло на 600 тысяч человек
Депутаты предлагают объявить дату местных выборов после отмены режима ЧС
Выборы-2020. Кто и что помешает избрать новый парламент с поименным списком
В парламентской фракции «Кыргызстан» грядут перестановки
Местные и парламентские выборы. Почему их следует провести в один день
В ТИК не поступало сообщений о проведении агитации во время ЧП
Депутат: Предвыборные списки должны возглавлять юристы, экономисты, финансисты
Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
ЦИК не рекомендует проводить местные выборы в один день с парламентскими
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на п...
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди
20:43
Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят