Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, Кубатбек Боронов подчеркнул, что по республике сохраняется стабильно опасная эпидемиологическая ситуация. Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Нарынской области. Первый вице-премьер заявил, что в регион направлена дополнительная группа медиков.

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Кубатбек Боронов также проинформировал, что во многих регионах завершена работа по установлению зараженных и контактных лиц.

Чиновник добавил: на сегодня большое количество новых фактов заражения регистрируется среди граждан, прибывающих из зарубежных стран. Практически ежедневно новые случаи выявляются среди водителей большегрузных автомобилей и соотечественников, прибывающих из-за границы.

Из более 500 граждан Кыргызстана, ранее прибывших из Соль-Илецка (Россия), 101 инфицирован.

Первый вице-премьер-министр добавил, что помещенные на домашний карантин нарушают установленные требования.

Кубатбек Боронов сказал, что изучается вопрос запуска объектов по третьему этапу с 21 мая, а к нарушителям санитарно-эпидемиологических правил применяются жесткие меры, ряд учреждений уже закрыт за несоблюдение правил.

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Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления противоэпидемиологических мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Он обратил внимание на усиление контроля за соблюдением карантинно-эпидемиологических правил над лицами, находящимися в обсервации и под домашним карантином.

Глава государства еще раз подчеркнул личную ответственность граждан за безопасность своего здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе масочного режима в общественных местах.