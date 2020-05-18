$1,4 миллиона на второй агрегат Камбар-Атинской ГЭС-2 так и не освоены

Члены комитета по бюджету и финансам рассмотрели проект дополнительных документов к соглашению о предоставлении инвестиционного кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2» между Кыргызстаном и Евразийским банком развития. Докладчиком выступил заместитель главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев.

Депутат Акылбек Жапаров поинтересовался финансовыми условиями проекта. Он спросил, сколько денег освоено кыргызской стороной за весь период реализации, напомнив, что соглашение ратифицировано еще в январе 2017-го.

Глава Нацэнергохолдинга пояснил: выделено $1,4 миллиона, но сумма не была освоена.

Почему, не ответил, сославшись на то, что «были причины». «Но с принятием дополнительного соглашения ЕАБР выделит еще $1,3 миллиона», — заверил чиновник.

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Акылбек Жапаров отметил, что потери экономики за 2018 и 2019 годы составили 300 МВт. «Если мы переведем их в деньги, то получим почти 700 миллионов сомов. Результат такой работы — прямой ущерб для страны», — подчеркнул он.

Отвечая на вопросы нардепа Тариела Жоробекова, представитель правительства сообщил, что общая сумма проекта — $110 миллионов, срок кредита — 20 лет, из которых пять составит льготный период.

Депутат Зиядин Жамалдинов призвал ускорить работу кабмина в реализации проекта, в результате которого будет введено в эксплуатацию 150 МВт ежегодно.

Ряд парламентариев высказал замечания относительно отставания в сроках. Марлен Маматалиев потребовал за срыв привлечь к ответственности всех чиновников вплоть до главы правительства.

По итогам обсуждения члены профильного комитета одобрили проект дополнительного соглашения.