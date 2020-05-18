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Власть

Инициатива поправок в закон о званиях принадлежит прокуратуре

Большинство из тех, кто может расследовать уголовные дела в ГКНБ, отказываются от этого из-за спецзвания. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил депутат Искендер Матраимов.

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По его словам, сейчас все резонансные дела расследует ГКНБ, тогда как раньше этим занималась Генпрокуратура. «Я думаю, что в органах следствия должны работать только опытные люди. Однако сегодня те, кто хочет пойти работать следователем в ГКНБ, имеют спецзвания, поэтому они не могут туда перевестись, потому что это военизированное ведомство. Оказывается, если человек в прокуратуре подполковник или полковник, в ГКНБ он становится лейтенантом. Некоторые органы дали свое отрицательное заключение по законопроекту», — сказал Искендер Матраимов.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов признал, что законопроект предложил надзорный орган.

«Мы сами инициировали этот законопроект. У прокуроров есть классный чин, например, полковник. Когда он приходит в Военную прокуратуру, то становится лейтенантом, поэтому никто не хочет идти. Мы поддерживаем этот законопроект, чтобы у людей был стимул. У нас следователи работают прокурорами отделов, а потом они уходят в ГКНБ расследовать дела», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153142/
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