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Власть

Кубатбек Боронов: Каждый из нас устал, но сейчас не время расслабляться

«Очевидно, что медицинские работники и каждый из нас устал. Но сейчас не время расслабляться», — заявил сегодня на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, найти лиц с COVID-19 среди населения — это важная задача. Не менее важно усилить работу по контактным лицам заболевших граждан. Как только у гражданина подтверждается наличие вируса, нужно оперативно направить необходимые силы на установление всех контактных лиц.

«Одно упущение, и мы вновь можем вернуться к началу нашей работы. До сегодняшнего дня каждый государственный орган работал в полную силу, прошу вас продолжать работу в прежнем русле», — отметил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153064/
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