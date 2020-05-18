Депутат объяснил, почему против отмены наказания чиновников за контрабанду

Депутаты парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью не согласны с предложением МВД декриминализировать статью об экономической контрабанде.

Член комитета Мирлан Жеенчороев пояснил 24.kg, что по инициативе милицейских чиновников пункт о наказании должностного лица, причастного к контрабанде с использованием своего служебного положения, надо исключить. Напомним, что в действующей редакции Уголовного кодекса КР за это преступление предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы. Осужденный также облагается штрафом и лишается возможности занимать определенные должности в течение двух лет.

«Контрабандой может заниматься и не чиновник таможни, а, к примеру, сотрудник ГСБЭП или ГКНБ. То тогда как? Или они не используют свое служебное положение? Последнее следует рассматривать как отягчающее обстоятельство. Но разработчики не смогли толком пояснить, почему они хотят упразднить эту норму. Если речь идет о дублировании, то пусть укажут, в чем оно состоит, если о гуманизации наказания, то разъяснят», — сказал нардеп.

Вероятно, эту норму хотят убрать, чтобы не было дублирования со статьей о злоупотреблении. Но появляется коррупционный риск. Мирлан Жеенчороев

В свою очередь экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова считает, что пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках, состоящий из 148 изменений, парламентарии должны изучить очень внимательно.

«Это хорошо, что вопрос перенесли на следующее заседание профильного комитета — докладчик оказался не готов ответить на вопросы депутатов. Но я, как юрист, предполагаю, что решение устранить пункт, предусматривающий наказывать чиновника за экономическую контрабанду, пролоббировано», — подчеркнула она.

Отметим, что члены профильного комитета вернутся к обсуждению изменений в УК и Кодекс о проступках 19 мая. Для доклада приглашены представители МВД и ГСБЭП.