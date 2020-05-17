23:28
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана Сооронбая Жээнбекова и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения и выразил наилучшие пожелания.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Затронут вопрос совместных действий по возвращению граждан двух стран на родину. Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность за содействие в возвращении кыргызстанцев транзитом через территорию Казахстана», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153045/
просмотров: 1152
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
За неустранение барьеров в ЕАЭС страны предлагают штрафовать
Кыргызстан выступил за доработку стратегических направлений интеграции
В Кыргызстане восемь судей досрочно освободили от должностей
Сооронбай Жээнбеков поручил усилить борьбу с коррупцией в госорганах и милиции
Мэр грозит штрафами за отсутствие маски, но сам про нее забыл
Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин поздравили друг друга с Днем Победы
Президент открыл памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на п...
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди
20:43
Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят