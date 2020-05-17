О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов

Мэр Бишкека, сменивший столичного коменданта на посту главного координатора антикоронавирусной кампании, с первых дней оказался в эпицентре общественной критики. Азизу Суракматову, как и Алмазбеку Орозалиеву, горожане предъявляют много претензий. Во многом претензии обоснованы, потому что люди по-прежнему не могут получить от чиновников внятные и четкие ответы, как жить в условиях режима чрезвычайной ситуации и карантинных мер.

Глава столицы согласился ответить на часто задаваемые читателями 24.kg вопросы.

— Азиз Эмильбекович, вы наверняка знаете, как вас смачно критикуют бишкекчане. Например, горожане возмущены решением мэрии о введении штрафов за неношение масок. Где вы берете такие идеи?

— Знаете, я сейчас могу красиво наговорить то, что понравится жителям Бишкека. Это несложно. Но лучше я буду говорить честно.

Да, в условиях чрезвычайной ситуации и карантина мы вынуждены применять непопулярные меры. Понимаю, что они многим не нравятся, создают неудобства и дискомфорт.

Но наша главная и, подчеркну, общая цель — минимизировать риски, которые несет угроза распространения коронавирусной инфекции. Более тысячи заражений, 14 умерших. Эти цифры разве никого не тревожат?

Я уверен, когда мы победим коронавирус с минимальными потерями наших соотечественников, придет понимание: такие меры оправданны. И поверьте, оценка и анализ всех наших решений, действий будут сделаны. Но позже.

Запустить экономический процесс в городе и при этом минимизировать контакты для нераспространения коронавируса — задача трудная. Но мы обязаны ее решить.

Не стоит делать из меня монстра, оторванного от реалий. Азиз Суракматов

Людям нужна работа. Людям нужно кормить семьи. Это с одной стороны. С другой стороны — коронавирус, и об этом не устают напоминать медики, очень контагиозен. Любые контакты — это высокая степень вероятности заражения. Мы все должны это понимать, и я призываю к терпению.

Я также призываю всех носить макси, перчатки и применять дезинфицирующие средства.

— Но вы согласны, что устроили людям форменное издевательство, меняя решения об алгоритме начала их работы? За сутки вы поменяли решение трижды. Увеличили количество справок, необходимых для возобновления работы, до трех. Как вас не критиковать?

— Решение о справках и необходимости ставить печать на них принимали республиканский и городской штабы. На мой взгляд, оно правильно, так как только Государственная налоговая служба располагает полной базой предпринимателей. Если представитель малого и среднего бизнеса работает и платит налоги, то у него нет абсолютно никаких проблем получить эту справку.

Проблемы возникли у тех, кто занимается, так скажем, неофициальным предпринимательством и не платит налоги.

Если предприниматель не состоит на учете налоговой службы, соответственно, он не платит налоги. Как он может получить справку, если его в базе данных нет? Теперь вы мне скажите, прав такой предприниматель, укрывающий налоги?

— Это называется теневой бизнес. Проблемы нужно было решать не вчера, и даже не год назад. Вы согласны?

— Да, у нас были и есть проблемы с теми, кто работает в тени. Многие предприниматели работают без патента и уплаты налогов. Когда мы говорим, почему у нас катастрофически не хватает денег в бюджете, то ответ же на поверхности — нам нужно подумать об увеличении базы налогоплательщиков и улучшении администрирования налогов. Правительство, вы знаете, уже разрабатывает пакет предложений о легализации бизнеса и выхода из тени.

— Несвоевременные меры, которые чиновники принимают запоздало, привело к тому, что в социальных сетях уже призывают к раскулачиванию олигархов, чтобы пополнить государственную казну...

— Подобная кампания против бизнесменов напоминает агитационные лозунги пролетариата, которые с 1917 года заговорили о коллективной собственности и уравниловке. Мы знаем, чем это закончилось и к чему привела плановая и социалистическая экономика.

Я скажу так: любая богатая страна богата богатыми компаниями и богатыми людьми. Это они развивают экономику и пополняют бюджет миллиардами долларов. Это они в будущем поднимут нашу экономику и повысят благосостояние нашего города. Других путей роста бюджета и экономики города я не вижу. Нам никто не поможет, кроме нас самих.

— Ранее вы заявили журналистам одной из газет, что тариф на общественный транспорт все-таки будет увеличен. Еще ранее чиновники города опровергали это. Вы как глава столицы можете озвучить официальную позицию мэрии по этому вопросу?

— Меня журналисты этого издания неправильно поняли.

Тарифы повышать в ближайшее время не планируем.

Вопрос звучал так: когда мэрия запустит общественный транспорт? Я ответил: если запустим транспорт, то в первую очередь разрешим только сидячие места. Стоячие места мы запретим. Конечно, это будет убыточно, так как общая сумма сбора оплаты за проезд зависит от количества перевозимых пассажиров. Чем меньше пассажиров, тем меньше поступлений в кассу Бишкекского автотранспортного предприятия. То есть работа в условиях ЧС будет определенно убыточной, а обслуживание автобусов обойдется для нас дорого. Думаю, перевозка пассажиров не оправдает даже затраченного ГСМ. Но мы понимаем, что с выходом на работу тысяч горожан общественный транспорт нужен на маршрутах.

Я еще раз призываю всех быть терпимее к возникшим неудобствам и определенному дискомфорту, но мы должны правильно расставить приоритеты. Главное для всех нас — это выйти из войны с коронавирусом с минимальными человеческими потерями.