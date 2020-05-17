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Власть

Депутаты предложили штрафовать бизнесменов за злоупотребление полномочиями

Депутаты парламента — Гульшат Асылбаева, Салайдин Айдаров и Алиярбек Абжалиев предложили внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о проступках. Нардепы считают, что статью 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» следует конкретизировать. Законопроект представлен на общественное обсуждение.

По мнению авторов, ее содержание размыто. Необходимо уточнить, что предпринимателя надо привлекать к административной, а не уголовной ответственности, и только тогда, когда он нанес вред предприятию, где работает или которым руководит.

«Такое деяние должно караться штрафом первой категории по Кодексу о проступках с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Первая категория подразумевает выплату от тысячи сомов для физических лиц, до пяти тысяч сомов — для юридических», — поясняют нардепы.

Парламентарии отметили, что поправки обусловлены тем, что в статье, представленной в УК КР, нет юридической определенности. По ней правоохранительные органы могут начать досудебное производство по любому поводу — невыполнение гражданских обязательств, неисполнение каких-либо нормативов, неуплата платежей, нарушение природоохранного законодательства. Тем самым они препятствуют деятельности субъекта бизнеса. Сотрудники ГСБЭП арестовывают счета, имущество, задерживают и отправляют бизнесменов в следственный изолятор.

Использование статьи на практике способствует развитию коррупционных схем.

Ранее ее применяли в отношении руководителя компании, и только в случае причинения вреда предприятию или его акционерам. Но по существующей редакции УК КР можно привлечь человека к ответственности независимо от того, причинил он своими действиями вред фирме, где работает или которую возглавляет, или нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152998/
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