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Власть

В Кыргызстане назначены административные судьи

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы, согласно которым действующих судей межрайонных судов перевели в административные. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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В Кыргызстане межрайонные суды преобразуют в административные

В аппарате президента напомнили, что в Кыргызстане ликвидированы межрайонные суды. Вместо них теперь будут административные. Экономические дела теперь рассматриваются судьями районного масштаба.

Процесс преобразования совпал с истечением сроков полномочий большинства судей межрайонных судов.

Так, в Чуйской области административными судьям стали:

— Асанов Эрлан Джекшенбекович;

— Ахметова Айнура;

— Курманов Ашырбек Такишович;

— Осмонова Шааркул Келдибековна;

— Султаналиев Нурлан Туруспекович.

В Бишкеке:

— Алымкулов Айдарбек Бекишович;

— Абдыкадыров Куралбек Амантаевич.

— Досмамбетова Чолпон Монолдоровна;

— Эгембердиева Анар Раимжановна;

— Эшалиев Азис Маратович.

В Ошской области:

— Абдыкадырова Зарина Омаровна;

— Досалиев Акылбек Кубатбекович;

— Сарыбаев Бакыт Абдылдаевич;

В Джалал-Абадской области:

— Каипова Нурила Кочкоровна;

— Мажитов Бакытбек Омурзакович.

В Иссык-Кульской области:

— Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич;

— Тагаев Мелис Муктарович.

В Нарынской области:

— Чагалдакова Махабат Бекболотовна;

В Таласской области:

— Ибраимов Темирбек Маданбекович;

— Нартаев Нурман Канатбекович;

В Баткенской области:

— Жаманкулов Мелис Раимбердиевич;

— Туленбаев Таирбек Абдумаликович.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152996/
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