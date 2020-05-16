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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев похвалил парламент за взаимодействие в работе

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил депутатов Жогорку Кенеша во главе с торага Дастанбеком Джумабековым за постоянную поддержку инициатив правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.

Глава кабмина отметил важность конструктивного взаимопонимания между Жогорку Кенешем и правительством.

«Мы понимаем, что парламентская демократия в нашей стране все еще проходит период своего становления, приобретая в ходе повседневного процесса опыт выражения и реализации интересов народа. Мы помним, как прежде Жогорку Кенеш мог являться центром политических игр, последствия которых в прямом смысле потрясали отечественную экономику. Сегодня даже самые большие критики признают, что в последние годы парламент стремится обеспечивать конструктивное сотрудничество с правительством, поддерживая его инициативы и осуществляя объективный парламентский контроль за деятельностью исполнительной ветви власти», — указал в своей речи Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам главы кабмина, сегодняшняя ситуация в стране, в первую очередь связанная с проводимой работой по борьбе с COVID-19, требует от Жогорку Кенеша и правительства дальнейшей кропотливой совместной работы по посткризисному восстановлению экономической активности в стране и твердой воли.

«Мы уверены, что депутаты будут и дальше оказывать поддержку инициативам правительства в интересах государства. Теперь нам предстоит совместная работа над тем, как поддержать экономику и создать условия для быстрого экономического восстановления», — добавил премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152986/
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