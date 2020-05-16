23:28
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть

Президент: Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем матери. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

В своем поздравлении глава государства отметил, что наш народ испокон веков отличался уважительным и бережным отношением к матери, ее священному образу.

«Высока роль матерей в сегодняшней жизни и будущей судьбе страны. Мать — символ жизни, святости, тепла и любви. Духовные ценности молодежи, их любовь к родине, чувство патриотизма формируются материнским теплом и заботой. Каждый ребенок впитывает с молоком матери высокие чувства любви к родине. Ответственность перед своей страной начинается с любви к матери», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что защита здоровья матерей и детей, их социальная поддержка — являются приоритетными направлениями государственной политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152964/
просмотров: 1357
Версия для печати
Материалы по теме
В День матери в Бишкеке родился 61 ребенок
101-летнюю жительницу Ак-Сууйского района поздравили с Днем матери
День матери. В Сокулукском районе женщин собрали, чтобы унизить?
Десять вопросов о кыргызских мамах. Тест
Лица наших матерей. Люди, открывшие нам вселенную. Фоторепортаж
Ордена и благодарственные письма матерям вручил президент Кыргызстана
Зажигательный танец от эжешек. В Караколе День матери отметили флешмобом
«От сердца к сердцу». В Бишкеке проходит ярмарка к Дню матери
Мэрия Бишкека покупает конфеты Raffaello
Темир Сариев: Жарче солнца на Земле — материнская любовь
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на п...
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди
20:43
Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят