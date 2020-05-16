Депутат интересуется: куда делся антикризисный план поддержки СМИ

Депутат парламента Наталья Никитенко поинтересовалась у вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, куда делся антикризисный план поддержки СМИ, спроектированный членами Независимого союза журналистов Кыргызстана (НСЖ КР).

Как пояснила 24.kg нардеп, чиновник пообещал разобраться. «Похоже, он про этот план слышит впервые», — отметила депутат.

Ранее 24.kg сообщало, что документ ушел на ознакомление в аппараты президента, правительства, Жогорку Кенеша 5 мая. Реакции нет до сих пор.

В свою очередь парламентарий Мирлан Жеенчороев считает, что кабмин должен одобрить предложения медиасообщества.

Поддержка СМИ однозначно необходима в виде освобождения от налогов на определенный срок, а также следует рассмотреть вопрос выделения ссуды на год. Мирлан Жеенчороев

Мирлан Жеенчороев советует также и медиаруководителям быть аккуратными, соглашаясь с условиями получения поддержки от государства.

«Должны быть четкие критерии. Допустим: масштаб — республиканский, форма владения — частная, беззалоговые ссуды или кредиты с низким процентом. Основание поддержки СМИ: приверженность государства принципу свободы слова», — подчеркнул Мирлан Жеенчороев.

НСЖ КР предлагает отменить подоходный налог для официально работающих сотрудников СМИ и объявить налоговые каникулы для медиа до конца 2020 года.

Кроме того, предлагается установить другие налоговые вычеты и продолжить их после карантина.

На время карантина, связанного с COVID-19, Независимый союз журналистов предлагает ввести практику целевого размещения государственного заказа в СМИ. Правительству предлагают выделить кредиты для медиа.