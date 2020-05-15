Президенты стран ЕАЭС вновь соберутся на саммит в онлайн-режиме

19 мая состоится заседание Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в повестке дня заседания 10 вопросов. В том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019-м, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Предполагается, что президенты утвердят стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

«Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является дорожной картой дальнейшего развития интеграции. Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС», — рассказали в ЕЭК.

Члены Высшего евразийского совета также рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства союза. Кроме того, в повестке — протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.