«Вспышка коронавируса в Нарыне говорит об отсутствии дисциплины», — заявил сегодня на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, в Нарыне эпидемиологическая обстановка остается сложной. Это единственный регион, где зафиксировано высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего в области.

«Это говорит о том, что не соблюдаются требования домашнего карантина. В результате страдают невинные граждане. Яркий пример — родильный дом города Нарына, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19. Не только рядовые граждане, но и медицинские работники должны твердо следовать требованиям домашнего карантина. Граждане, не соблюдающие карантин, должны понести наказание», — уверен Кубатбек Боронов.

Полномочному представителю правительства в Нарынской области Эмильбеку Алымкулову поручено внести предложение по должностным лицам, не исполняющим свои обязанности в полной мере.