23:27
USD 76.14
EUR 83.38
RUB 1.05
Власть

Правительство Кыргызстана готовит предложения по легализации капитала

Правительство Кыргызстана готовит новую концепцию легализации капитала. Об этом на заседании фракции «Ата-Мекен» Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, легализация капитала должна основываться на трех принципах.

Читайте по теме
Депутаты обеспокоены действиями «Чон казата», требующего провести люстрацию
«Министерство экономики разработало концепцию. До этого несколько раз пытались провести легализацию, но не удалось. Мы считаем, что при проведении данной работы в первую очередь должна быть строгая конфиденциальность. Люди не должны бояться. Мы должны обеспечить неприкосновенность капитала. В-третьих, чтобы стимулировать необходимые низкие процентные ставки, а в случае вложения средств в экономику — беспроцентные», — сообщил вице-премьер-министр.

Отметим, несколько юристов и гражданских активистов движения «Чон казат» требуют проверить законность нажитого имущества некоторых депутатов Жогорку Кенеша, бывших премьер-министров. По их мнению, незаконные богатства должны конфисковать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152866/
просмотров: 2197
Версия для печати
Материалы по теме
Легализация капитала. Чтобы чиновники не боялись показать свое богатство
Жаныбек Бакчиев: Налоговая служба дискредитирует власть
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
В Кыргызстане вновь предлагают легализовать самовольно захваченные участки
В Бишкеке более шести тысяч построек незаконны. Их хотят легализовать
Легализация на свою голову. О государстве, которое не выполняет обещаний
В Узбекистане легализуют криптовалюту
Популярные новости
О&nbsp;масках, справках, тарифах и&nbsp;почему он&nbsp;не&nbsp;монстр, рассказал Азиз Суракматов О масках, справках, тарифах и почему он не монстр, рассказал Азиз Суракматов
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Когда появится коллективный иммунитет на&nbsp;COVID-19, рассказал глава Минздрава Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава
Бизнес
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Дни открытых дверей в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Дни открытых дверей в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Однокомнатные и&nbsp;двухкомнатные квартиры в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Бишкеке в ипотеку от 6 процентов
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; современный цифровой банк, частью которого необходимо стать «Керемет Банк» — современный цифровой банк, частью которого необходимо стать
19 мая, вторник
22:19
В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на полмиллиона сомов В Бишкеке владельцев предприятий оштрафовали почти на п...
21:48
Кыргызстан выступает за согласованный проект по тарифам на газ
21:25
Бишкекчане просят восстановить тротуар на улице Ибраимова
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 мая: местами дожди
20:43
Центр эпидемиологических расследований Минздрава усилят