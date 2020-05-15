Правительство Кыргызстана готовит предложения по легализации капитала

«Министерство экономики разработало концепцию. До этого несколько раз пытались провести легализацию, но не удалось. Мы считаем, что при проведении данной работы в первую очередь должна быть строгая конфиденциальность. Люди не должны бояться. Мы должны обеспечить неприкосновенность капитала. В-третьих, чтобы стимулировать необходимые низкие процентные ставки, а в случае вложения средств в экономику — беспроцентные», — сообщил вице-премьер-министр.
Отметим, несколько юристов и гражданских активистов движения «Чон казат» требуют проверить законность нажитого имущества некоторых депутатов Жогорку Кенеша, бывших премьер-министров. По их мнению, незаконные богатства должны конфисковать.