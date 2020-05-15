Когда появится коллективный иммунитет на COVID-19, рассказал глава Минздрава

У 65-70 процентов зараженных коронавирусной инфекцией болезнь может протекать без симптомов. Об этом на заседании фракции «Ата-Мекен» Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдыкаримов.

По его словам, вирус начинает действовать только после ослабления организма человека.

«Когда вирус попадает в кровь, поднимается температура. В организме вырабатываются антитела. Они помогают победить вирус. У многих иммунитет не дает вирусу размножаться, особенно у молодых людей. Тех, у кого результаты на коронавирус отрицательные, несмотря на симптомы, мы лечим отдельно от других в бишкекской больнице № 6 с диагнозом «внебольничная пневмония», — заявил он.

«В стране 70 процентов населения должно переболеть инфекцией, тогда мы сможем противостоять вирусу и перенесем его без особо тяжелых последствий. Появится коллективный иммунитет», — добавил Сабиржан Абдикаримов.