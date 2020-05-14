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Власть

Работой вице-мэра Мирлана Амантурова остались недовольны депутаты БГК

Работой вице-мэра Мирлана Амантурова остались недовольны члены постоянной комиссии по ЖКХ Бишкекского городского кенеша.

Как отметили в пресс-службе БГК, сегодня депутаты рассматривали несколько проектов постановлений, которые относятся к ведению вице-мэра Мирлана Амантурова. Но он не явился на заседание.

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«На вопрос депутатов городского кенеша, по какой причине он отсутствует, сотрудник мэрии сообщила, что вице-мэр Мирлан Амантуров и начальник управления ЖКХ мэрии Бишкека Нурлан Касымов очень сильно болеют и находятся на лечении дома. Хотя депутат БГК Канат Музуралиев отметил, что видел чиновников в здании мэрии в полном здравии», — отметили в горкенеше.

В БГК добавили, что Мирлан Амантуров не в первый раз игнорирует приглашения на заседания профильных комиссий.

Депутат Сайдахмат Исмаилов напомнил присутствующим, что депутаты не раз давали мэрии протокольные поручения по вопросу передачи инженерных сетей 21-го объекта образования (9 школ, 12 детских садов) на баланс ОАО «Бишкектеплосеть» и внести на рассмотрение очередной комиссии по социальным вопросам проработанные варианты. «Но, к сожалению, уже два года мэрия не решает его», — добавил он.

Председатель комиссии Жумабек Салымбеков отметил, что, если у чиновников мэрии нет желания отстаивать интересы горожан, города и проекты постановлений Бишкекского городского кенеша, которые муниципалитет сам же вносит им на рассмотрение, пусть найдут другую работу.

Постоянная комиссия по ЖКХ направила официальное письмо мэру Азизу Суракматову по поводу систематического отсутствия на заседаниях его заместителя Мирлана Амантурова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/152821/
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