Депутат предложил сократить траты на тои и направить деньги на социальные нужды

Минфину необходимо обратить внимание на финансирование ремонта школ. Об этом на заседании парламента заявил депутат Кубанычбек Нурматов.

По его словам, нельзя сокращать статьи бюджета на финансирование школ, детских садов и больниц.

«Сейчас в Араванском районе по четыре человека сидят за партой и в три смены. В районе большую школу закрыло МЧС из-за аварийного состояния. Сейчас, если мы сократим бюджет для детей, что будет? Почему вы не можете одну школу включить в финансирование из бюджета? Или давайте всех распустим, и пусть дети не учатся», — сказал Кубанычбек Нурматов.

Нардеп предложил сократить тои до декабря 2021 года и направить эти деньги на социальные расходы. В частности, предлагается сократить празднования государственного масштаба.