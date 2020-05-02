«Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений

Ответ пресс-секретаря правительства Адилета Султаналиева депутату Каныбеку Иманалиеву огорчил Жогорку Кенеш. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы ЖК Ибраима Нуракун уулу.

По его словам, Адилет Султаналиев применил слова, унижающие достоинство депутата Жогорку Кенеша.

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«Выражение «крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к дискуссии, возникшей между парламентарием и кабмином. Нардеп на заседании 30 апреля призвал исполнительную власть обратить внимание на отдельные недоработки в правительственном проекте постановления. Депутаты как представители власти, которая непосредственно формирует правительство, всегда высказывали подобного рода замечания и будут высказывать их далее», — заявил руководитель пресс-службы парламента.

Ибраим Нуракун уулу напомнил, что в ходе заседания премьер-министр вежливо ответил депутату Жогорку Кенеша, что перечень указанных в постановлении отраслей производства уточнят. Парламент недоумевает, почему, несмотря на это, на следующий день допущено оскорбление со стороны официального представителя главы кабмина.

«В связи с возникшей ситуацией мы надеемся, что будет рассмотрена ответственность соответствующих сотрудников или по меньшей мере будут принесены извинения», — говорит руководитель пресс-службы ЖК.

На заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул правительство за невнимательность при подготовке постановлений.

На следующий день пресс-секретать премьер-министра Адилет Султаналиев призвал депутата Каныбека Иманалиева больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит.