«Крокодил в реке Нарын» не имеет отношения к спору. Парламент требует извинений

Ответ пресс-секретаря правительства Адилета Султаналиева депутату Каныбеку Иманалиеву огорчил Жогорку Кенеш. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы ЖК Ибраима Нуракун уулу.
По его словам, Адилет Султаналиев применил слова, унижающие достоинство депутата Жогорку Кенеша.
Ибраим Нуракун уулу напомнил, что в ходе заседания премьер-министр вежливо ответил депутату Жогорку Кенеша, что перечень указанных в постановлении отраслей производства уточнят. Парламент недоумевает, почему, несмотря на это, на следующий день допущено оскорбление со стороны официального представителя главы кабмина.
«В связи с возникшей ситуацией мы надеемся, что будет рассмотрена ответственность соответствующих сотрудников или по меньшей мере будут принесены извинения», — говорит руководитель пресс-службы ЖК.
На заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул правительство за невнимательность при подготовке постановлений.
На следующий день пресс-секретать премьер-министра Адилет Султаналиев призвал депутата Каныбека Иманалиева больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит.