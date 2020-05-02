Дарига Назарбаева лишилась депутатского мандата парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената парламента страны Дариги Назарбаевой. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента написали казахские СМИ.

По их данным, администрация президента не объясняет причину данного решения.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства в марте 2019 года. Являлась депутатом сената парламента с сентября 2016 года, спикером палаты ее избрали в марте 2019 года.