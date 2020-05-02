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Власть

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 1 мая принял участие в церемонии открытия завода фосфорных удобрений в городе Сунчхон, сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. Оно также опубликовало фотографию Ким Чен Ына.

Еще несколько его снимков выложило северокорейское издание «Нодон синмун». На некоторых фотографиях виден баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений» с датой мероприятия — «1 мая 2020 года», пишет РИА Новости.

ЦТАК не выкладывало фотографии Ким Чен Ына с 12 апреля, в последние недели публикуя лишь поздравления от его имени. Как отметило южнокорейское агентство «Ренхап», Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля и пропустил, в частности, церемонию по случаю 108-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Долгое отсутствие северокорейского лидера на публике спровоцировало слухи о его болезни и даже смерти. Южнокорейская газета Daily NK со ссылкой на источник сообщила, что Ким Чен Ыну могли сделать операцию на сердце. При этом предположения о смерти лидера КНДР официальные лица Южной Кореи отвергали.

Ким Чен Ын регулярно исчезает из публичного поля. Наиболее длительным его отсутствие было в 2014 году. Он не участвовал в официальных мероприятиях около 40 дней. Тогда тоже появлялись сообщения, что лидер КНДР болен. Когда северкорейское телевидение показало Ким Чен Ына поле долгого отсутствия, он прихрамывал, отметила Meduza.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151709/
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