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Власть

Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву

«Депутату Каныбеку Иманалиеву стоит больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит», — так отреагировал на слова парламентария пресс-секретарь премьер-министра КР Адилет Султаналиев.

«Может быть, депутат лучше разбирается в экономике соседнего Казахстана или законопроектах зарубежных коллег, нежели в структуре экономики собственной страны. Наверное, ему стоит больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит. С сегодняшнего дня в стране разрешена работа таких предприятий, как приборостроительный «Дастан», нефтеперерабатывающий «Джунда», выполняющий весь комплекс работ нефтегазовой отрасли «Кыргызнефтегаз», машиностроительные «Автомаш-Радиатор» и Бишкекский машиностроительный завод, крупнейший Майлуу-Суйский ламповый завод и целого ряда других производств, в частности, энергетического сектора», — прокомментировал 24.kg пресс-секретарь главы правительства.

Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность — не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и функционируют, обеспечивая граждан работой и заработком.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев

Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша нардеп упрекнул правительство за невнимательность при подготовке постановлений.

«В первом пункте постановления пишете, что начнут работать химическая и нефтегазовая промышленности, машиностроение, приборостроение. Машиностроение, приборостроение есть в Кыргызстане? Надо хотя бы чуть-чуть скрывать, что скопировали постановление у Казахстана», — сказал Каныбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151622/
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