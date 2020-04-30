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Власть

Задерживать на 48 часов совершивших семейное насилие предлагают в парламенте

В Жогорку Кенеше предлагают принять в трех чтениях изменения в Уголовно-процессуальный кодекс КР.

По словам депутата Натальи Никитенко, во время режима изоляции участились случаи семейного насилия.

«По данным МВД, в апреле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано на 62 случая семейного насилия больше. К сожалению, во время карантина люди осознают, что не так просто находить общий язык в семье. А милиция ограничивается охранным ордером», — говорит нардеп.

Депутаты предлагают задерживать подозреваемого в совершении семейного насилия на 48 часов, если:

— имеется реальная угроза жизни и здоровью потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц;

— подозреваемый находится в состоянии алкогольного и других видов опьянения и представляет угрозу;

— есть основания, позволяющие предположить, что подозреваемый продолжит совершать издевательства, угрозы, побои, оскорбления, унижения в отношении потерпевшего и других членов семьи или приравненных к ним лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151572/
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