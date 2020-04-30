Кыргызстан не может обеспечивать всех граждан за границей

Мигрантов, чей вклад в экономику составляет 30 процентов ВВП, правительство оценило в 10 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Исхак Пирматов.

Он отметил, что с началом распространения коронавируса Кыргызстан получил более $100 миллионов грантов.

«Мигранты устали просить у вас помощи, у них уже отвис язык, сломаны челюсти. Не надеясь на вас, обращаются к нам. Говорят, что в мае Россия не примет никакие самолеты. Не надо давать им ложных обещаний, надо открыто сказать, что не будет рейсов», — заявил Исхак Пирматов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что в случае необходимости деньги для помощи мигрантам еще выделят.

«Мы оказываем помощь тем, кто ожидает свой рейс, в виде продуктов и жилья. Но мы, как другие страны, не можем сказать: «Вот вы живите пока тут, и вот вам деньги». Это не соответствует нашей политике», — сказал глава кабмина.