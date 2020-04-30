23:29
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть

В областную больницу в городе Ош поставили несертифицированные защитные костюмы

В областную больницу в городе Оше поставили несертифицированные защитные костюмы. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.

Она отметила, что сотрудники некоторых больниц вынуждены работать в не соответствующих стандартам средствах индивидуальной защиты (СИЗ).

Глава Минздрава Сабиржан Абдикаримов ответил, что, действительно, в Кыргызстане нет стандартов по СИЗ.

«Сейчас Минэкономики, департамент лекарственного обеспечения и Госсанэпиднадзор работают над утверждением стандартов. Никто не курирует этот вопрос, мы решим его», — пообещал он.

На 30 апреля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19,  195 из них — у медиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151527/
просмотров: 1770
Версия для печати
Материалы по теме
На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Число зараженных медиков в Кыргызстане небольшое, считает проректор Медакадемии
Медикам города Ош помогли строители из Китая
В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям здравоохранения
Депутаты поддержали законопроект «О статусе медработника»
ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты для медиков
Депутат обвинил в заражении медиков главу кабмина и министра финансов
На борьбу с коронавирусом привлечено 6 тысяч медицинских работников
Комитет ЖК по бюджету и финансам одобрил законопроект «О статусе медработника»
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
2 мая, суббота
23:03
Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал л...
22:35
В Оше 47 тысяч 875 семей получили продуктовые наборы от государства
22:02
Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity
21:51
Пресс-секретаря премьер-министра накажут за резкий ответ Каныбеку Иманалиеву
21:15
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов