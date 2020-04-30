Казахстан готов пропустить граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке

Правительство обещает в течение двух дней привезти граждан Кыргызстана, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область России). Об этом заявил сегодня на заседании премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, Казахстан готов пропускать граждан, но требует, чтобы они оставили свой транспорт.
По словам министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова, Минздрав Казахстана выступил против открытия коридора гражданам Кыргызстана.
«Нам поступила нота, Казахстан согласен открыть путь — как гуманитарная акция. Были против многие руководители регионов соседней страны вплоть до Минздрава, но благодаря помощи некоторых членов правительства мы получили одобрение. В течение пары дней решим вопрос», — сообщил он.
По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находятся 67 автомашин и около 110 кыргызских граждан, которые ожидают открытия государственной границы Казахстана.