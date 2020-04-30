В правительстве объяснили, почему помогают продуктами, а не деньгами

В бюджете Кыргызстана нет возможности всем жителям оказать помощь деньгами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, помощь в виде продуктов эффективна и соответствует требованиям карантинного режима.

«В Казахстане раздали жителям по $100. У нас бюджет не позволяет. Я считаю, что оказание помощи продуктами — самый эффективный способ. Если дать людям деньги, они пойдут покупать продукты, а мы ведь с них требуем, чтобы сидели дома», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.