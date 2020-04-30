Премьер объяснил, почему предложил продлить режим чрезвычайного положения

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается опасной в городах Бишкеке и Оше. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, угроза распространения коронавируса сохраняется, в связи с чем очевидна необходимость продлить режим ЧП в некоторых регионах.

«Ситуация остается опасной в Бишкеке и Оше. Некоторые заразившиеся не знают, с кем контактировали. Мы понимаем, что вред экономике ощутим и очень трудно уязвимым слоям населения. Но, по словам медиков и эпидемиологов, карантинный режим необходимо еще сохранять», — сказал премьер.

По его словам, до 11 мая мобильные бригады медиков проверят 114 населенных пунктов и 508 тысяч граждан.