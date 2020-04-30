23:29
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Власть

Премьер объяснил, почему предложил продлить режим чрезвычайного положения

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается опасной в городах Бишкеке и Оше. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, угроза распространения коронавируса сохраняется, в связи с чем очевидна необходимость продлить режим ЧП в некоторых регионах.

«Ситуация остается опасной в Бишкеке и Оше. Некоторые заразившиеся не знают, с кем контактировали. Мы понимаем, что вред экономике ощутим и очень трудно уязвимым слоям населения. Но, по словам медиков и эпидемиологов, карантинный режим необходимо еще сохранять», — сказал премьер.

По его словам, до 11 мая мобильные бригады медиков проверят 114 населенных пунктов и 508 тысяч граждан.

На 30 апреля 2020 года в Кыргызстане зафиксировано 746 случаев заражения COVID-19.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/151505/
просмотров: 15388
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше 47 тысяч 875 семей получили продуктовые наборы от государства
Группа Queen изменила свой хит We are the champions и посвятила его врачам
В Бишкеке от коронавируса умерла жительница Джалал-Абадской области
Тест, выявляющий коронавирус в самом начале заражения, создали в США
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов
Компания «Абу-Сахий», упоминаемая в скандале с контрабандой, помогла Кыргызстану
В интернете запустили сервис, оценивающий уровень самоизоляции в крупных городах
За сутки больше 13 тысяч заявок на получение пропусков — отклонили почти все
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Популярные новости
Детские сады и&nbsp;школы начнут работу только после снятия режимов&nbsp;ЧП и&nbsp;ЧС Детские сады и школы начнут работу только после снятия режимов ЧП и ЧС
Кыргызстан не&nbsp;достиг пика заболеваемости коронавирусом Кыргызстан не достиг пика заболеваемости коронавирусом
Это не&nbsp;мифические крокодилы в&nbsp;реке. В&nbsp;правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутаты призвали Ирину Карамушкину не&nbsp;разжигать межрелигиозную рознь Депутаты призвали Ирину Карамушкину не разжигать межрелигиозную рознь
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
2 мая, суббота
23:03
Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал людей к полке с кормом Погладил — купи еду: в Мексике бездомный кот провожал л...
22:35
В Оше 47 тысяч 875 семей получили продуктовые наборы от государства
22:02
Первый испытательный полет совершил туристический космоплан VSS Unity
21:51
Пресс-секретаря премьер-министра накажут за резкий ответ Каныбеку Иманалиеву
21:15
В Исфане сошел сель, затопило несколько домов