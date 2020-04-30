На борьбу с коронавирусом чиновники потратили 500 миллионов сомов из бюджета

На борьбу с коронавирусом Кыргызстан из бюджета выделил 700 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, из них потрачено 500 миллионов сомов.

«На покупку средств индивидуальной защиты и других необходимых препаратов Минздраву выделено 215 миллионов сомов, МЧС — 300 миллионов сомов, ветеринарной службе — 3 миллиона, регионам — 27 миллионов», — рассказал глава кабмина.

Напомним, на сегодня в стране коронавирусной инфекцией заразились 195 медиков.