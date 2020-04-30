Депутаты снова требуют вызвать премьер-министра на заседание парламента

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша собрались на пленарное заседание, чтобы утвердить указ президента о продлении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области.

Депутат Исхак Масалиев потребовал присутствия в парламенте премьер-министра, первого вице-премьера и главы Министерства финансов. По его словам, члены правительства должны ознакомить нардепов с антикризисным планом.

«Они (чиновники) только по финансам дают четыре варианта разной информации. Недавно премьер-министр хвастался на встрече с президентом, что уже подготовлен антикризисный план», — сказал Исхак Масалиев.

По его словам, депутаты хотят услышать из первых уст четкий и конкретный ответ Мухаммедкалыя Абылгазиева.